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Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, siyasette kendine yer edinmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Millet İttifakı yakın temasta olan Ahmet Davutoğlu, sıkı bir AK Parti-MHP muhalifi kimliğine büründü. Davutoğlu'nun önümüzdeki seçimlerle ilgili planını, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı açıkladı.

Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı
Çağlar Cilara'nın yayınında açıklamalarda bulunan Yamalı, seçimlerin 2023'e kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, "Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ahmet Davutoğlu olacak." dedi.

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