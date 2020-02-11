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Fatih Portakal’dan İmamoğlu’na küfür sitemi

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal, üniversiteden ev arkadaşı olan Ekrem İmamoğlu’nun, İBB Meclisi’nde AK Parti’li Mehmet Akif Aşıkkutlu’ya küfretmesi ile ilgili olarak, “Hiçbir insan küfürü hak etmez” yorumunda bulundu.

Fatih Portakal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB Meclisi’nde AK Parti’li Aşıkkutlu’ya ettiği küfürden ötürü, İmamoğlu’na sert eleştiriler yöneltti. FOX TV Ana Haber sunucusu, gerekçesi ne olursa olsun, İmamoğlu’nun böyle bir hakkı olmadığını ifade etti.

‘Kimse kimseye hakaret edemez’
Fatih Portakal, İmamoğlu’nun zor bir durumda olabileceğini, İstanbul gibi bir şehri birçok zorluk altında yönetmeye çalıştığını ancak kimsenin kimseye hakaret etmemesi gerektiğini, şu sözleri ile ifade etti:

''Neticede kimse kimseye hakaret edemez. Böyle bir hakkı da yok. Hele hele siyasetçilerin, hele hele insanların farklı bir gözle baktıkları İmamoğlu profiline aykırı bir davranıştır bu. Umarım bu son olur. İnsanlar öfkelerini kontrol etmek zorunda. Bu herkes için geçerli. Sadece beyefendi için değil. Benim için de herkes için de geçerli. Yönetenler için de.  Hiçbir insan küfürü hak etmez, etmemelidir.''

Ne olmuştu?

İmamoğlu’nun, İBB Meclisi üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu’nun kendisine, “Kayak nasıldı?” diye sorması üzerine “G… girsin kayak” dediği iddia edildi. Bunun üzerine, İmamoğlu’nun özür dilemesini talep eden AK Parti grubu, salonu terk edeceğini söyledi. Araya giren Göksel Gümüşdağ’ın ardından İmamoğlu “Üzüntümü dile getiriyorum” dedi ve AK Parti grubu salonu terk etmedi.

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