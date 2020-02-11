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Beşiktaş'ın 5 haftalık zorlu fikstürü

Beşiktaş, Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşması ile 5 maçlık kritik bir sürece giriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk 2 maçını kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'in konuğu oluyor.

Ligde topladığı 36 puan ile 7. sırada yer alan siyah beyazlılar, Başakşehir karşılaşması ile 5 maçlık kritik sürece girecek. Bir sonraki hafta Trabzonspor'u ağarlayacak Beşiktaş, 24. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Siyah beyazlıların bu sezonki kaderini belirleyecek periyot, MKE  Ankaragücü maçı ve Galatasaray derbisi ile tamamlanacak. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 5 maç sonunda zirve yarışında iddialı konuma gelerek, son 8 haftaya şampiyonluk parolası ile girmeyi hedefliyor. Sezonun ilk yarısında, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı bu 5 maçta 7 puan kaybeden Beşiktaş, hanesine 8 puan yazdırmıştı.

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