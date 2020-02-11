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Pegasus uçağının kaptan pilotu bilincini kaybetti! Acil iniş yapmak zorunda kaldı

Pegasus uçağıyla ilgili son dakika haberi geldi. Kaptan pilot bilincini kaybedince ikinci pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Pegasus'un İstanbul - Viyana seferini yapan uçağında panik anları yaşandı.
Uçağın mesul kaptan pilotu yolculuk sırasında bilincini kaybetti.

İkinci pilot derhal olaya müdahale ederek dönüş kararı aldı. 

Pegasus uçağı, kulenin de yardımıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sorunsuz iniş yaptı.

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