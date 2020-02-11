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Sağlık Bakanı Koca'dan bomba koronavirüs açıklaması 90 dakikaya düşürdük

Daha önce yeni tip korona virüs için mevcutta kullanılan testlerin 4 ile 24 saat arasında sonuç alındığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sürenin 90 lia 120 dakikaya kadar düşürüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Yeni tip korona virüs için mevcutta kullandığımız testlerin 4 ile 24 saat arasında sonuç verdiğini söylemiştik. Bu süreyi azaltan Yerli bir kit üzerinde çalıştığımızı söylemiştim. Bu kit geçen hafta tamamlandı. Bu testin sonuç verdiği süre 90 ile 120 dakikaya kadar indi" ifadelerini kullandı. Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları:

Koruyucu kıyafetler, maske gibi malzemeler konusunda yeterince stokumuzun olduğunu belirtmek istiyorum. Grip ilacı stokumuzun da yeterli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.

50 yataklı 48 sahra hastanemiz de mevcut. Şu an hazır elimizde her biri 50 yataklı 48 adet sahra hastanemiz mevcut. Bu sahra hastanelerinde her türlü ameliyatın yapılabileceği yoğun bakım şartlarına haiz durumda.

Önceliğimiz yeni tip korona virüsün ülkemize girişini engellemek.

Vatandaşlarımız da sağlıklarını korumak için aldığı tedbirlere dikkat etmektedir.

Bu sayede mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu görüyoruz.

Son iki haftada aile hekimlerimize yapılan başvurularda anlamlı düşüşler olmaktadır.

Tedirginliğin giderek azaldığını görmekteyiz.

Yeni tip korona virüs için mevcutta kullandığımız testlerin 4 ile 24 saat arasında sonuç verdiğini söylemiştik.

Bu süreyi azaltan Yerli bir kit üzerinde çalıştığımızı söylemiştim.

Bu kit geçen hafta tamamlandı. Bu testin sonuç verdiği süre 90 ile 120 dakikaya kadar indi.

Geçen hafta Perşembe günü kullanılmaya başladı. Doğruluğunu yüzde yüze yakın olduğunu söylemek istiyorum.

Daha önceki kitin maliyeti yüzde 25’e kadar indi. Yani yüz liraysa 25 liraya kadar indi.

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