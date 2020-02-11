Corona virüsü nedeniyle iptal edilmişti! İphone üretimine başlandı

Amerika merkezli dev teknoloji şirketi Apple'ın en büyük iPhone üreticilerinden Çin merkezli Foxconn, iPhone üretimine yeniden başladığı öğrenildi.

İlk Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgınında can kaybı bin 18'e yükseldi. Vaka sayısının ise 42 bini şatığı açıklandı.



Salgın nedeniyle pek çok teknoloji firmasının Çin'de bulunan üretim ağı de olumsuz yönde etkileniyor. Bu şirketlerden bir tanesi de Apple.



Apple'ın en büyük iPhone üreticilerinden Çin merkezli Foxconn bir süredir virüs nedeniyle üretm yapamıyordu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Foxconn yeniden iPhone üretimine başladı.



Ancak Apple'ın bu yılın ilk yarısında iPhone üretimini yüzde 10 artırma planının Çin'deki Corona virüsü salgını nedeniyle sekteye uğrayabileceği belirtiliyor.

Daily Mail'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde üretimde yaşanan bu aksamanın iPhone üretiminde yüzde 10'luk bir düşüş yaşanmasına neden olabileceği bilgisinin altı çizildi.



Geçtiğimiz haftalarda Nikkei Asian Review'de yer alan haberde, şirketin birçoğu Çin'de üretim merkezlerine sahip olan tedarikçilerinden 2020'nin ilk yarısında 80 milyona kadar iPhone üretmelerini istediği belirtilmişti.



Aynı habere göre, Apple, 65 milyon adede kadar eski iPhone ve 15 milyon adede kadar yeni indirimli model siparişi almış ve bunu Mart ayında açıklamayı planlıyordu.