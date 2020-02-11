FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacaktı! Kemal Kılıçdaroğlu balon çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 haftadır 'FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım' diye rüzgar yaptı. Bu açıklama sonrası herkes bugünkü CHP grup toplantısına kilitlendi. Ancak Kılıçdaroğlu ne isim verdi ne belge koydu. Bilindik şeyler üzerinden ahkam kesti.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması CHP ile Cumhur ittifakını karşı karşıya getirdi. MHP lideri Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu söylemesiyle ipler gerildi.

Ne diyeceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, hüsrana uğrattı. İşte o açıklamalar:

"FETÖ elemanlarını devletin kılcal damarlarına yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz"

FETÖnün siyasi ayağını açıklayacağım dedim. Bilal'e anlatır gibi anlatacağım. Kim bu siyasi ayak? FETÖ'yü bu kadar güçlendirenler kimlerdir? FETÖ'nün elemanlarını devletin kılcal damarlarına kim nasıl yerleştirdi?

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir birimin raporu, "FETÖ devletin bütün kılcal damarlarına sızıyor" diyor. Devletin en mahrem birimlerine, en önemli birimlerine FETÖ'yü yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz.

'Benim bilgim yoktu' diyebilir mi?

İktidardaki parti kılcal damarlara yerleştirirken 'ben bunların dürüst olduğunu sanıyordum. Bilgim yok' diyebilir mi? Kaymakam olarak, Emniyet Müdürü olarak atadınız bunları. Devletin hiçbir yöneticisi benim haberim yoktu diyemez.

15 Temmuzda Şehit olanlar adına soruyorum, 15 Temmuzda Gazi olanlar adına soruyorum, Vicdanı olanlar adına soruyorum, Bu memleketi sevenler adına soruyorum, FETÖ’nün siyasi ayağı kim?

Devletin birimleri FETÖ'yü izliyordu

FETÖ'nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor mu? Cevabı çok açık evet izleniyordu. 1991 tarihli MİT raporunda Fetullah Gülen'in CIA ile olan bağlantısını yazmışlar. FETÖ ile istihbaratı sadece MİT mi topluyordu? Emniyet Jandarma düzenli istihbarat topluyordu.

MGK'da alınan tavsiye kararı dinlenmedi

MGK, FETÖ ile mücadeleyle ilgili tespit yapıldı mı? Evet yapıldı 25 Ağustos 2004 tarihinde MGK'da eylem planı hazırlanması uygun görülmüş ve hükümete tavsiye edilmesine karar verilmiştir. Kime diyor, dönemin hükümetine. Kararın altında da imzası var dönemin Başbakanı Erdoğan’ın

MGK kararına rağmen FETÖ'nün sızması devam etti mi? Evet güzelim ülkeye ihanet ettiler. Devletin en hassas kurumlarına bir bir yerleştirdiler. Kitleler halinde FETÖ'nün kılcal damarlara yerleştirilmesi sağlandı.

Erdoğan'ın "FETÖ ile bir ortak yanımız vardı" açıklaması

Erdoğan, 2016 yılında “FETÖ ile bir ortak yanımız vardı. Aynı menzile farklı yollardan giden bir yapı olarak Gördük. Bambaşka niyetlerinin, sinsi planlarının olduğunu görmedik” diyor. Yalan söylüyor! Çünkü 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu söyledi sana.

MHP'ye tepki

Hakimlik sınavını 35'ten 45'e çıkardılar. Yargıtay olma süresini 8 yıldan 4 yıla düşürdüler. Sırf kendi adamlarını yerleştirmek için. Bir insanın en temel özelliği ülkesine koşulsuz bağlanmasıdır. Kusura bakmayın sizin milletçiliğiniz başka bir partinin yandaşlığına bağlıdır.

Kitle atamasıyla yargı FETÖ'nün eline geçti

FETÖ’nün isteği ile KHK yetkisi alındı. Danıştay ve Yargıtay Başkanlığı için 8 yıllık görev yapma zorunluluğunu dört yıla indirdiler. Çünkü aşağıda kendi adamları bekliyordu. Kitle ataması ile yargı FETÖ’nün eline geçti. Bu kanunu kim getirdi?

Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Erdoğan'dır

FETÖ’nün önünü açan siyasi otorite FETÖ’nün siyasi ayağıdır. Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Erdoğan’a ve partisine destek veren partiye de söylemek isterim. Ülkeye bağlılığınızı başka parti üstünden yapıyorsanız, ben sizin milliyetçiliğinizi de sorgularım!

Generalliğe bekleme süresini düşürdüler

FETÖ’cüleri toplu olarak yerleştirme sadece Yargıtay ve Danıştay’da mı oldu? Hayır, orduda da oldu. Üstelik 17-25 Aralık’tan sonra oldu. Generalliğe yükselmek için bekleme sürelerini düşürdüler.

17-25 Aralık’ta ortaya çıkan yolsuzluk belgelerinin tamamı doğruydu. Hortumun tamamı doğrudur, alınan paraların tamamı doğrudur. Şimdi kalkmış benim avukatımı FETÖ'den içeri atmakla tehdit ediyor. Ne yaparsanız yapın bize geri adım attıramazsınız!

Fehmi Koru'yu aracı yaptılar

Bir sürü pislik saçılmış, çıkan kokudan burnumuzu tutuyoruz. O hâlâ nasıl barışırım diye Fehmi Koru’yu aracı yapıp FETÖ elebaşı ile barışmaya çalışıyor. Niye? Ortaya çıkmasını istemediği daha çok pislik var diye.

Erdoğan FETÖ'nün siyasi ayağıdır

Devletin kozmik odasını FETÖ unsurlarına kim açtı? Bir kişinin talimatı ile açıldı; Recep Tayyip Erdoğan. Devletin namusunu terör unsurlarına açan FETÖ'nün siyasi ayağıdır!

15 Temmuz gecesinin HTS kayıtlarını açıklayın

15 Temmuz gecesi bütün siyasilerin HTS kayıtlarını açıklayın dedik, açıklamıyorlar. Neden? Çünkü korktukları şeyler var.

Başbuğ'a destek çıktı

Sayın İlker Başbuğu FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladı mı? Başbuğ diyor ki, var böyle bir ayak ama açıklarsak neler olur? Ordu özellikle Kayseri'de FETÖ unsu kişileri saptamış, Ancak gece 12'de hemen düzenleme yaptıları. Diyor ki, orduda ters düşen şahıslar özel mahkemelerde yargılanabilir diye bir madde eklediler.

Bylock'cu vekiller iddiası

215 bin 92 Bylockçu listesi var. Bu listeyi neden açıklamıyorsunuz. Bylockçu listesini açıklamıyorsan FETÖ'ye destek veriyorsun demektir.

Niye açıklamıyorsun listeyi?

15 Temmuz Darbe girişiminde başarı olsalardı, kim nerede görev alacaktı? Niye açıklamıyorsun listeyi? Liste Erdoğan'da. En kritik iki kişi darbe komisyonuna ifade vermeye gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkacaktı.

15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu Raporu neden gizli, neden açıklanmadı? “FETÖ Borsasını kimler kurdu? Kuranlar içinde Erdoğan’ın avukatları da var.”