Kadir Şeker'in öldürdüğü adamın sevgilisi konuştu Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu
KONYA'da sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan üniversiteli Kadir Şeker olayında, kurtarılan kadın Ayşe D., "Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var? Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu." dedi.
Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker ile ilgili tartışmalar sürüyor. Tutuklanan Kadir Şeker'in serbest kalması (20) için twitterda '#kadiricinadalet' etiketiyle sanatçılar, siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, kampanya başlattı. Türkiye'nin gündemine oturan olay 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. (35) ve Özgür Duran (32) arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi.
Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldrılan Duran, hayatını kaybetti. Ailesinin doktor olmak istediğini belirttiği Şeker ise yakalanarak, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Tutukluluğuna itiraz edildi
Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi. Soruşturma kapsamında, Kadir Şeker'in olayda kullandığı bıçak, 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında inceleme altına alınırken, Özgür Duran'ın otopsisinde bıçağın nasıl saplandığının belirlenmesi bekleniyor.
Kurtarılan kadın Ayşe D. konuştu
Olayın ardından Antalya'ya giden Ayşe D., adli işlemler için Duran'ın ailesiyle birlikte Konya'ya geri döndü. DHA'ya konuşan Ayşe D., Özgür Duran'ı sevdiğini belirterek, şunları söyledi: