Kadir Şeker'in öldürdüğü adamın sevgilisi konuştu Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu

Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker ile ilgili tartışmalar sürüyor. Tutuklanan Kadir Şeker'in serbest kalması (20) için twitterda '#kadiricinadalet' etiketiyle sanatçılar, siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, kampanya başlattı. Türkiye'nin gündemine oturan olay 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. (35) ve Özgür Duran (32) arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi.