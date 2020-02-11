İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması! Genç kız gösterilen tepkiyi sineye çekmedi

İstanbul'da Yeşilpınar-Şişli otobüsünde öpüşen genç çifte bazı yolcular tepki gösterdi. Tepki gösterilen genç kadın ise "Burası Arabistan mı? diyerek karşılık verdi.

Yeşilpınar-Şişli seferini yapan İETT otobüsünde öpüşen bir çift ile diğer yolcular arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüste 'öpüşme' tartışması

-Yolculardan biri genç çifte "Burası Türkiye, burada kanun var, nizam var, aile var" diyerek tepki gösterdi.

-Genç kız ise "Burası Arabistan mı? Bana 'geri zekalı' diyor terbiyesiz. Sen çok mu terbiyelisin' karşılığını verdi.