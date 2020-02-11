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İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması! Genç kız gösterilen tepkiyi sineye çekmedi

İstanbul'da Yeşilpınar-Şişli otobüsünde öpüşen genç çifte bazı yolcular tepki gösterdi. Tepki gösterilen genç kadın ise "Burası Arabistan mı? diyerek karşılık verdi.

Yeşilpınar-Şişli seferini yapan İETT otobüsünde öpüşen bir çift ile diğer yolcular arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüste 'öpüşme' tartışması

-Yolculardan biri genç çifte "Burası Türkiye, burada kanun var, nizam var, aile var" diyerek tepki gösterdi.

-Genç kız ise "Burası Arabistan mı? Bana 'geri zekalı' diyor terbiyesiz. Sen çok mu terbiyelisin' karşılığını verdi.

Bu sırada bazı yolcular, tepki gösteren yolcuya "Türkiye'de insanlar öpüşemez mi?" diyerek çifte sahip çıktı.

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