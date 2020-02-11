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Selahattin Demirtaş köşe yazarlığına başlıyor!

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam gazetesinde köşe yazarlığına başlıyor.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam gazetesinde köşe yazarlığına başlıyor.

Yeni Yaşam gazetesi bugün Twitter hesabından duyurduğu haberde, “HDP’nin önceki dönem tutuklu eşbaşkanı Selahattin Demirtaş artık yazılarıyla gazetemizde olacak!” dedi.

4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne’de hapis tutulan Demirtaş, son olarak üçüncü kitabı “Leylan”ı çıkarmıştı. Yazarın ilk kitabı “Seher” kısa sürede çok satanlar listesine girdi ve 14 dile çevrildi. Demirtaş bu kitabıyla Fransa’nın saygın Medicis Edebiyat Ödülleri’ne aday gösterildi; eserin İngilizce tercümesi Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN International) tarafından 2018 yılında çeviri ödülünü aldı; ayrıca Fransa’da Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü'ne layık görüldü. Leylan 22 Ocak’ta kitabevleri raflarında yer aldı.

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