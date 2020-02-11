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Microsoft Apple'ı geride bıraktı! En değerli ABD şirketi oldu

Piyasa değeri yüzde 2.62 artan Microsoft, Apple’ı geride bırakarak en değerli ABD merkezli şirket oldu.

Dünyanın en değerli şirketleri listesine 10 yıl önce 2 teknoloji şirketi girebilirken, 2019 verilerine göre piyasa değeri en yüksek şirketler listesinde dijital teknoloji üzerine yoğunlaşan 7 şirket yer alıyor.  

Marketwatch'ta yer alan habere göre, listenin tepesindeki isim değişti. Microsoft, Apple'ı geride bırakarak en değerli ABD merkezli şirket oldu.

Microsoft'un piyasa değeri yüzde 2.62 arttı 

Aynı habere göre, dün gece itibari ile piyasa değeri yüzde 2.62 artan Microsoft, 1.44 trilyon dolar değere ulaştı. Apple’ın piyasa değeri ise 1.41 milyar dolarda kaldı. 

Apple geçtiğimiz dönemde 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk ABD’li şirket olarak tarihe geçmişti. 

İlk kez Ağustos 2018’de 1 trilyon bandına ulaşan Apple, bu sayede 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi de olmuştu. 

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