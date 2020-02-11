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Sisi'nin evlilikleri Seyhan Soylu kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?

Ünlülerin menajeri olarak nam salan Sisi lakaplı Seyhan Soylu 3. kez evlendi. Rizeli iş adamı ile evlenen Seyhan Soylu'nun hayatı ise merak konusu oldu. 54 yaşındaki Seyhan Soylu ameliyatla kadın oldu ve 3 kez evlilik yaptı. Peki Seyhan Soylu'nun evlilikleri ve eşleri kimdir?

Sisi lakabıyla bilinen Seyhan Soylu 3. kez evlendi. Rizeli iş adamı Fahri Yazıcı ile evlenen Sisi'nin hayatıda merak konusu oldu. Ameliyatla cinsel dönüşüm geçiren Seyhan Soylu, Türkiye'nin en tanınmış transeksüellerindendir. 

Herkes onu Sisi lakabı ile bilir. Tam ismi Seyhan Soylu olan Sisi, 1973 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Seyhan Soylu, “Sisi” lakabını kullanan ve sanat camiasında oldukça ünlü olan bir transeksüeldir. Tanınmış isimlerin menajerliğini yapan Seyhan Soylu (Sisi) televizyonculuğa da el atmıştı. Peki Seyhan Soylu'nun evlilikleri ve eşleri kimdir?

Sisi, Rizeli iş insanı 35 yaşındaki Fahri Yazıcı ile imam nikahı kıydı. Soylu’nun Yeşilkoy’deki evinde kıyılan nikahta dini ritüeller yerine getirildi. Nikah öncesi evde imam eşliğinde; Kuran’ı Kerim tilaveti yapıldı. Tasavvuf ekibi eşliğinde ilahiler okundu ve semazen gösterisi yapıldı. Soylu, törende başörtüsü ve peçe taktı.

Sisi (Seyhan Soylu) Elçilik görevlisi bir baba ve CHP kadın kolları üyesi öğretmen bir annenin üç çocuğundan biri olarak Samatya'da hayata başladı. Dünyaya erkek olarak gelen Soylu taa çocuk yaşından itibaren kendindeki değişikliklerin farkındaydı. O hep ileride kadın olacağı günlerin hayalini kurdu. İlk kez kadınlık hormonu almaya başladığında 13 yaşındaydı. Daha tüyleri bile çıkmamıştı...

Sisi (Seyhan Soylu) asıl mesleği : Seyhan Soylu, hayatında ilk resmî dayağı, 14 yaşındayken, onu sıkıştırmak isteyen bir bekçiden yedi. Belki de bu dayak yüzünden polis olmak istedi... Polis olup kendi ve kendi gibi olanları korumak...

Polis Akademisi'ne birincilikle girdi ancak kendi ifadesiyle "cinsel tercihinden dolayı şutlandı". Ancak suçunun "cinsel" değil "ruhsal tahrik" olduğuna inandı.

Ergenekon'da gözaltına alındı : Ergenekon davasında Nurseli İdiz ile birlikte göz altına alınan Sisi, Semih Tufan Gülaltay’ın yandaşı olmakla itham edildi.

SPERMLERİNİ DONDURDU KADIN OLDU
Kadın olma ameliyatından önce spermlerini dondurtup yurtdışındaki bir bankaya koydu. Ardından Londra'da erkek olarak başladığı hayatı bitirdi. O artık tam anlamıyla kadındı...  Bu mutlu haberi ilk kez annesiyle paylaştı. Telefonda ona "Anne ben ameliyat oldum" dediğinde "yıktın beni" diye cevap aldı.

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