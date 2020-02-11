Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'tan duygu yüklü paylaşım
Helikopter kazasında kızı ile yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Instagram hesabından bir mesaj paylaştı ve "Kobe ve Gigi'nin gittiğini beynim kabul etmiyor. Bu kabusun bitmesini istiyorum" diye yazdı.
Efsane basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızının vefatından sonra nadir görülen Vanessa Bryant yaşadığı kederi ve duyduğu kızgınlığı kelimelere döktü.
''Beynim kabul etmeyi reddediyor''
Eşi ve kızı'nın yanısıra 7 kişinin daha ölümüyle ilgili konuşmaya isteksiz hissettiğini kaydeden Vanessa Bryant, "Kobe ve Gigi'nin gittiğini beynim kabul etmeyi reddediyor. İkisini aynı anda kabul edemiyorum. Bu, Kobe'nin gitmesini kabul ettirmeye çalışırken, bedenim Gigi'nin asla bana geri gelmeyecek olmasını kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.
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I’ve been reluctant to put my feelings into words. My brain refuses to accept that both Kobe and Gigi are gone. I can’t process both at the same time. It’s like I’m trying to process Kobe being gone but my body refuses to accept my Gigi will never come back to me. It feels wrong. Why should I be able to wake up another day when my baby girl isn’t being able to have that opportunity?! I’m so mad. She had so much life to live. Then I realize I need to be strong and be here for my 3 daughters. Mad I’m not with Kobe and Gigi but thankful I’m here with Natalia, Bianka and Capri. I know what I’m feeling is normal. It’s part of the grieving process. I just wanted to share in case there’s anyone out there that’s experienced a loss like this. God I wish they were here and this nightmare would be over. Praying for all of the victims of this horrible tragedy. Please continue to pray for all.
''Keşke bu kabus bitseydi''
Kobe ve kızını birlikte kaybetmekten dolayı kızgın hissettiğini vurgulayan Vanessa, geride kalan 3 çocuğunu düşünerek güçlü olmaya çalıştığını belirtti ve "Tanrım keşke burda olsalarda bu kabus bitseydi. Bu korkunç trajedide yaşamını yitirenlere dua ediyorum. Lütfen onlar için dua etmeye devam edin" diye yazdı.