Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'tan duygu yüklü paylaşım

Helikopter kazasında kızı ile yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Instagram hesabından bir mesaj paylaştı ve "Kobe ve Gigi'nin gittiğini beynim kabul etmiyor. Bu kabusun bitmesini istiyorum" diye yazdı.

Efsane basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızının vefatından sonra nadir görülen Vanessa Bryant yaşadığı kederi ve duyduğu kızgınlığı kelimelere döktü.

''Beynim kabul etmeyi reddediyor''

Eşi ve kızı'nın yanısıra 7 kişinin daha ölümüyle ilgili konuşmaya isteksiz hissettiğini kaydeden Vanessa Bryant, "Kobe ve Gigi'nin gittiğini beynim kabul etmeyi reddediyor. İkisini aynı anda kabul edemiyorum. Bu, Kobe'nin gitmesini kabul ettirmeye çalışırken, bedenim Gigi'nin asla bana geri gelmeyecek olmasını kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.



''Keşke bu kabus bitseydi''

Kobe ve kızını birlikte kaybetmekten dolayı kızgın hissettiğini vurgulayan Vanessa, geride kalan 3 çocuğunu düşünerek güçlü olmaya çalıştığını belirtti ve "Tanrım keşke burda olsalarda bu kabus bitseydi. Bu korkunç trajedide yaşamını yitirenlere dua ediyorum. Lütfen onlar için dua etmeye devam edin" diye yazdı.