İngiltere koronavirüsü "yakın ve ciddi tehdit" olarak ilan etti

İNGİLTERE, yeni tip koronavirüsü halk sağlığı için 'ciddi bir tehdit' ilan ederek salgınla mücadele için alınan yeni önlemleri açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı pazartesi günü, koronavirüs görülen insanların artık zorla karantinaya alınabileceğini ve serbest bırakılmayacağını bildirdi.

"Ciddi ve yakın bir tehdit"

Çin'in Vuhan kentini ve bağlı bulunduğu Hubey eyaletini Koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı 'enfeksiyon bölgesi' olarak belirledi.

Yapılan açıklamada, "Yeni Koronavirüse rastlanması ya da virüsün bulaşması halk sağlığı için ciddi ve yakın bir tehdit oluşturuyor. Bu düzenlemelerde belirtilen önlemler virüsün daha fazla bulaşmasını geciktirmek ya da önlemek için etkili araçlar olarak kabul ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Düzenlemeler Singapur'a iş seyahatine giden İngiltere vatandaşı bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından geldi.