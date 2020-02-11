CZN Burak annesi ve babası kimdir gözaltına alındı

Yaptığı yemekler kadar ilginç sunumları ile de özellikle sosyal medyada olay olan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir şu sıralar annesi Didem Bozbura'nın gözaltına alınması ile gündemde. Peki CZN Burak'ın annesi babası kimdir, neden gözaltına alındılar?

Aşçılık yapan ve sosyal medya üzerinden yayınladığı yemek videolarıyla adından sıkça söz ettiren CZN lakaplı Burak Özdemir annesi Didem Bozbura ve üvey babası Mazhar Alp Bozbura ile gündemde.

İstanbul’da çok sayıda hasta yakını, “Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Mazhar Alp Bozbura ameliyatları öne aldırmak için rüşvet talep ediyor” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık talimatıyla harekete geçen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Prof. Mazhar Alp Bozbura’yı takibe aldı. Yapılan takipler sonucu Prof. Bozbura’nın ameliyatlar tarihlerini öne çekmek vaadiyle 40 bin 200 lira rüşvet aldığı belirlendi.

Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura

Geçen cuma günü düzenlenen operasyonla Prof. Mazhar Alp Bozbura, eşi Didem Bozbura ve Yasin Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sonrası; Prof. Bozbura’nın, Yasin Ş., aracılığıyla hasta yakınlarına ulaştığı, ardından kendisini ‘Seher’ takma adıyla doktor sekreteri olarak tanıtan Didem Bozbura’nın devreye girdiği belirlendi. Hasta yakınlarıyla görüşmeleri sürdürülen Didem Bozbura’nın rüşvet işlerini yürüttüğü öğrenildi.

CZN BURAK’IN ANNESİ ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı. Tutuklanan Didem Bozbura’nın “Czn Burak” ismiyle tanınan restoran sahibi Burak Özdemir‘in annesi olduğu öğrenildi.

CZN ne demek?

Burak Özdemir, verdiği röportajda CZN lakabının ortaya çıkış hikayesini şu sözlerle anlttı: Laleli’de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı. Osmanbey’de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla Taksim ve Osmanbey’e bırakıyordum. 'Bana ‘cezen’ deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır. Nereden geldiğimi unutmamamı sağlıyor.