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Altay Bayındır'a Hertha Berlin kancası

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, uzun süredir takip ettiği Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Almanya Bundesliga'da ligde kalma savaşı veren Hertha Berlin ara transferde en çok para harcayan kulüplerin başında geliyor. H.Berlin scout ekibinin gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadığı ve Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listenin başına aldığı ortaya çıktı.

"Çok kabiliyetli ve istikbal veren bir kaleci''
Takvim'de yer alan iddiaya göre; teknik Direktör Jürgen Klinsmann'ın da Altay'ı çok beğendiği ve yönetime verdiği raporda, "Çok kabiliyetli ve istikbal veren bir kaleci. Altay'ın transferi bu kulüp için olumlu olur" dediği öğrenildi.

Uzun süredir takip ediliyor
Hertha Berlin Kulübü'nün gözlemcilerinin Altay Bayındır'ı bir süredir izlediği ve sezon sonuna kadar oynanacak maçlarda da genç kalecinin takip edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Teklif sezon sonunda
Fenerbahçe Yönetimi'nin Altay Bayındır'ı bırakmak istemediği ancak astronomik bir rakam karşısında transfere izin verebileceği belirlendi. Hertha Berlin teklif için sezon sonunu bekliyor.

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