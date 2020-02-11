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Son deprem Malatya'da 4 şiddetinde sallandı

MALATYA 'dan son dakika deprem haberi geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Malatya'nın Pütürge ilçesinde 01:04'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak duyuruldu.

Malatya'da saat 01.04'te yerin 7.1 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü Pütürge ilçesi olarak geçerken, AFAD ise Kale olarak bildirdi.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak geçerken, AFAD ise 3.9 olarak açıkladı.

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