HABER /  DÜNYA

İran'ın saldırısında 109 ABD askeri beyin travması geçirmiş

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 109 askeri personelinin İran'ın geçen ay Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne düzenlediği füze saldırısında beyin travması geçirdiğini doğruladı.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililerin, İran'ın geçen ay Irak'ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne düzenlediği füze saldırılarında yaklaşık 100 askerin beyin travması geçirdiği yönündeki açıklamasına Pentagon'dan yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, üste bulunan 109 ABD'li askeri personelin hafif şiddette beyin travması geçirdiği bilgisi verildi.

Pentagon, ayrıca bu personellerin 76'sının tedavi edilerek görevlerine geri döndüğünü belirtti. ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esad ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti. ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada herhangi bir kaybın olmadığını öne sürmüştü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Donald Trump koronavirüs kabusunun ne zaman biteceğini açıkladı
Afet yönetim uzmanı Mikdat Kadıoğlu: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
Türkiye ile Rusya İdlib için tekrar masada
Pentagon'dan YPG/PKK için bütçe rezaleti
Lazio, Vedat Muriç'e kancayı taktı
Naci Görür'den büyük İstanbul depremi uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
Trump koronavirüse çareyi buldu 'havalar ısınınca Nisan'da biter'
Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
ABD'den İdlib şehitleri için taziye mesajı
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı ATA AÖF OBS sonuç sorgulama
Yorumlar