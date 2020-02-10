Lazio, Vedat Muriç'e kancayı taktı

İtalyan basını, Lazio'nun, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i transfer etmek istediğini yazdı.

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Vedat Muriç, Lazio'nun transfer listesine girdi. Calciomercato'da yer alan haberde, Kosovalı forvet için taliplerin arttığı kaydedildi. Serie A'da zirve yarışı veren Lazio'nun gelecek sezon için de transfer çalışması yaptığı ve Muriç'i istediği bildirildi. Haberin detayında, 25 yaşındaki oyuncunun toplamda 35 milyon euroluk bir değere sahip olduğu aktarıldı.

PREMİER LİG'DEN DE İSTİYORLAR

Muriç için en ciddi handikapın ise İngiltere Premier Lig kulüplerinin takipte olduğu vurgulandı. Özellikle Şampiyonlar Ligi için Lazio'nun kadro takviyesi aradığı ve Muriç'i ciddi anlamda göz önünde tuttuğu savunuldu.