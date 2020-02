Trump'tan azil süreci için Pelosi'ye manidar teşekkür

ABD'de Başkan Donald Trump ile Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinin Başkanı Nancy Pelosi arasındaki gerilim, Birliğin Duruşması konuşmasında ilkinin el sıkışmaması, ikincisinin ise konuşma metnini yırtmasına varırken yeni bir salvo geldi.

Demokrat Partili Pelosi'nin başkanlığındaki Temsilciler Meclisinin açtığı azil soruşturmasından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda aklanan Trump, bu süreçten anketlerde halk desteğinin artmasıyla daha güçlenerek çıkmasını tweete döktü.

'Cadı avı' diye nitelediği azil davası sayesinde halkın kendisine ve partisi Cumhuriyetçilere desteğinin rekor düzeyde arttığını belirten Trump, "Yolsuz Demokratkar azil komplosuyla beni gelmiş geçmiş en yüksek anket rakamlarına ulaştırdı" dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye de "Teşekkür ederim Nancy" sözüyle göndermede bulundu.

95% Approval Rating in the Republican Party, a Record! 53% overall (plus add 9 points?). Corrupt Democrat politicians have brought me to highest polling numbers ever with the Impeachment Hoax. Thank you Nancy!

2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Partinin ön seçim sürecini de alaya alan Trump, Demokratların ön seçim düzenleyeceği New Hampshire eyaletine gideceğini duyurdu:

"Bu gece büyük bir miting için Manchester, New Hampshire'da olacağım. Demokratları biraz sallamak istiyorum, çünkü işleri gerçekten çok sıkıcı yürütüyorlar. Iowa eyaleti ön seçimlerinin sonuçlarını da hala bekliyoruz, oylar cızbız olmuş."

Will be in Manchester, New Hampshire, tonight for a big Rally. Want to shake up the Dems a little bit - they have a really boring deal going on. Still waiting for the Iowa results, votes were fried. Big crowds in Manchester!