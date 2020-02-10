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Trump'tan azil süreci için Pelosi'ye manidar teşekkür

Azil sürecinden anketlerde halk desteği artarak çıkan Donald Trump, azil soruşturması için düğmeye basmış olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye, "Teşekkür ederim Nancy" sözüyle göndermede bulundu.

ABD'de Başkan Donald Trump ile Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinin Başkanı Nancy Pelosi arasındaki gerilim, Birliğin Duruşması konuşmasında ilkinin el sıkışmaması, ikincisinin ise konuşma metnini yırtmasına varırken yeni bir salvo geldi. 

Demokrat Partili Pelosi'nin başkanlığındaki Temsilciler Meclisinin açtığı azil soruşturmasından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda aklanan Trump, bu süreçten anketlerde halk desteğinin artmasıyla daha güçlenerek çıkmasını tweete döktü.

'Cadı avı' diye nitelediği azil davası sayesinde halkın kendisine ve partisi Cumhuriyetçilere desteğinin rekor düzeyde arttığını belirten Trump, "Yolsuz Demokratkar azil komplosuyla beni gelmiş geçmiş en yüksek anket rakamlarına ulaştırdı" dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye de "Teşekkür ederim Nancy" sözüyle göndermede bulundu.

2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Partinin ön seçim sürecini de alaya alan Trump, Demokratların ön seçim düzenleyeceği New Hampshire eyaletine gideceğini duyurdu:

"Bu gece büyük bir miting için Manchester, New Hampshire'da olacağım. Demokratları biraz sallamak istiyorum, çünkü işleri gerçekten çok sıkıcı yürütüyorlar. Iowa eyaleti ön seçimlerinin sonuçlarını da hala bekliyoruz, oylar cızbız olmuş."

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