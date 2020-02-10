Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş nasıl öldü?

Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı film Müslüm filmini izleyenler Müslüm Gürses'in hayatını araştırıyor. 2 kardeşi olan Müslüm Gürses'ın kız kardeşi Zeyno Akbaş babası tarafından 2 yaşında öldürülür erken kardeşi Ahmet ise askerken firar eder ve askerler tarafından çatışmada öldürülür.

Müslüm Gürses'in hayatı son sineme filmi Müslüm Baba'nın ardından merak konusu oldu. Dert ve acıyla geçen ömrünün anlatıldığı film gişede rekor kırdı. Müslüm Baba filmini izleyenler ise Müslüm Gürses'in hayatını araştırmaya başladı. Adana çocukluğunu kunduracılık ve tamircilik ile geçiren Müslüm Gürses türkücü olmak ister ama babası buna izin vermez. Küçük yaşlardan beri Müslüm Gürses'e annesine ve kardeşlerine eziyet eden babası Mehmet Akbaş, Müslüm Gürses ses yarışmasına katılmasın diye saçlarını keser. Mehmet Akbaş aynı zamanda Müslüm Gürses'in annesini ve 2 yaşındaki kız kardeşi Ezo'yu kardeşi Ahmet'in önünde acımasızda öldüren kişidir.

Müslüm Gürses kardeşi Ahmet Akbaş ile birlikte

Bu olaydan sonra kardeşi Ahmet ile Adana'yı terkeden Müslüm Gürses yıllar sonra babası affetmiş ve bir köye yerleştirmiştir. Babası Mehmet Akbaş daha sonra Emine Akbaş ile evlenmiştir.

Üvey annesi Emine Akbaş Müslüm Gürses'in yoğun bakımda olduğu dönemlerde çok üzüldüğünü şu sözlerle anlatmıştı...

Bir torunu olmadığı çok üzgün olduğunu belirten anne Emine Akbaş, “Ne benim başka çocuğum var ne de onun çocuğu. Babası da bu duruma çok üzülüyordu, hep bir torunu olsun istiyordu ama olmadı” ifadelerini kullanmıştı.

Müslüm Gürses’in babasıyla 34 yıllık evli olduğunu ve eşi Ahmet Akbaş’ı 4 yıl önce kaybettiğini belirten anne Emine Akbaş, Müslüm Gürses’in en son babasının vefatından önce köyüne geldiğini söylemişti.