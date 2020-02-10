KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Bu ulusa saldıranlar bedelini öder

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, İdlib'deki saldırıya ilişkin, Türk ulusunun barışçıl ve insancıl olduğunu ancak haksızlığa ve saldırılara boyun eğmediğini vurgulayarak, "Bu ulusa saldıranlar, gün gele mutlaka bunun bedelini öder" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Başbakan Tatar, Facebook ve Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suriye'deki Esed yönetiminin İdlib'de 5 Türk askerini daha şehit etmesini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Türkiye'nin, ulusumuzun başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye’deki Esad Yönetimi’nin İdlip’te 5 Türk askerini daha şehit etmesini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye’nin, ulusumuzun başı sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. — Ersin Tatar (@ersinrtatar) February 10, 2020

Türk ulusunun barışçıl ve insancıl olduğunu ancak haksızlığa ve saldırılara boyun eğmediğini vurgulayan Tatar, "Bu ulusa saldıranlar, gün gele mutlaka bunun bedelini öder" paylaşımında bulundu.

Bakan Taçoy da Twitter'dan, "İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.