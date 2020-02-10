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CHP'li Yalova Belediyesine yolsuzluk baskını Başkan Yardımcısı gözaltında

İhlas Haber Ajansı

YALOVA Belediyesi muhasebe servisinde çalışan R.E. adlı personelin belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine başlatılan soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, KOM ekiplerince gözaltına alındı.

YALOVA Belediyesi muhasebe servisi personellerinden R.E, birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi ve telefonları açmadı. Bunun üzerine yapılan araştırmada şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edilmişti. Belediye ekipleri Yalova Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Arama başlatan emniyet ekipleri şüpheli R.E.'yi Denizli'de yakalayarak gözaltına aldı.

Belediye başkan yardımcısı da gözaltına alındı

Savcılıkta ve emniyette devam eden işlemlerin ardından şok bir gelişme yaşandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalova belediye binasına baskın yaptı. Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in odasında arama yapan ekipler, başkan yardımcısının bilgisayarlarına da el koyarak Halit Güleç'i gözaltına aldı.

22 milyon lira ile kaybolmuştu

Sabah gazetesi, geçen hafta, "CHP’li belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu" başlıklı haberinde, Yalova Belediyesinin muhasebe biriminde çalışan Reşat Elgin'in bir paravan şirket aracılığıyla belediyenin topladığı 22 milyon lirayı alarak kayıplara karıştığını öne sürmüştü.

Haberde, belediyede resmi hesabın dışında müteahhit bağışlarının aktarıldığı bir hesabın kullanıldığı iddia edilmişti. Elgin'in, parayı paravan şirkete aktardığından Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in haberdar olduğu öne sürülmüştü.

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