İdlib'deki 5 şehit sonrası AK Partili isim : Bir ülkeyle savaşıyorsak ilan edelim!

İDLİB'de 5 askerimizin şehit edildiği saldırı gündeme bomba gibi oturdu. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar "bir ülkeyle savaşıyorsak ilan edelim' çıkışı yaptı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan da çarpıcı tespitler geldi.

İDLİB'de geçen hafta verdiğimiz 7 şehitin ardından 5 şehit haberi daha geldi. İlk saldırıya Rusya 'Türkiye bize haber vermedi' bahanesini uydurmuştu. Bu kez ne diyecekleri merak konusu olurken, olay gündemin ilk sırasına oturdu.

Artık bunun adını koyma vakti

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, 5 şehit haberinin ardından sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Rejim güçlerinin saldırısıyla şehitler verdiğimiz Suriye’deki çatışmanın adını artık koyma vaktidir.



Teröristlerle değil bir ülkeyle savaşıyorsak ilan edelim, değilse B,C planını görelim.



Aksi halde her şehit haberi omuzlarımızda taşıyamayacağımız ağır yüktür, vebaldir. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) February 10, 2020

Abdullah Ağar: Verdiğimiz tepki sorunu çözmüyor

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da "yeni adımlar atmak gerektiğini" belirterek olaya ilişkin şunları söyledi:

-5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası verdiğimiz mütekabil ya da mütekabil üstü tepkiler sorunu çözmüyor. Aksine sorunu derinleştiriyor. Artık sorunu kalıcı olacak şekilde çözecek adımlar atmak zorundayız.

Bu harp eşiği

-Genetik kodlamamızda hala terörle mücadele var. Ona göre düşünüyoruz. Bu bir terörle mücadele operasyonu, harekatı değil. Bu bir konvansiyonel harp eşiği. Rakamları, kurgusu, kavramları ona göre. Ve vekaletler savaşının çok katmanlı/çok aktörlü/çok devletli/çok eksenli/çok alanlı/çok zamanlı kurgusunun içinde.