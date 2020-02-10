HABER /  GÜNCEL

İdlib'deki 5 şehit sonrası AK Partili isim : Bir ülkeyle savaşıyorsak ilan edelim!

İDLİB'de 5 askerimizin şehit edildiği saldırı gündeme bomba gibi oturdu. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar "bir ülkeyle savaşıyorsak ilan edelim' çıkışı yaptı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan da çarpıcı tespitler geldi.

İDLİB'de geçen hafta verdiğimiz 7 şehitin ardından 5 şehit haberi daha geldi. İlk saldırıya Rusya 'Türkiye bize haber vermedi' bahanesini uydurmuştu. Bu kez ne diyecekleri merak konusu olurken, olay gündemin ilk sırasına oturdu. 

Artık bunun adını koyma vakti

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, 5 şehit haberinin ardından sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Abdullah Ağar: Verdiğimiz tepki sorunu çözmüyor

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da "yeni adımlar atmak gerektiğini" belirterek olaya ilişkin şunları söyledi:

-5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası verdiğimiz mütekabil ya da mütekabil üstü tepkiler sorunu çözmüyor. Aksine sorunu derinleştiriyor. Artık sorunu kalıcı olacak şekilde çözecek adımlar atmak zorundayız.

Bu harp eşiği

-Genetik kodlamamızda hala terörle mücadele var. Ona göre düşünüyoruz. Bu bir terörle mücadele operasyonu, harekatı değil. Bu bir konvansiyonel harp eşiği. Rakamları, kurgusu, kavramları ona göre. Ve vekaletler savaşının çok katmanlı/çok aktörlü/çok devletli/çok eksenli/çok alanlı/çok zamanlı kurgusunun içinde.

İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan İdlib şehitlerine başsağlığı Ali Koç şehitlerden dolayı konuşmasını iptal etti İdlib'den acı haber! Rejim güçleri saldırdı: 5 asker şehit, 5 asker yaralı
SON DAKİKA HABERLERİ
Çapa'da inanılmaz iddia profesör hastalarına pırlanta aldırıyordu
Skandal profesörden ilginç savunma: O zaman Abdullah Gül'ün de hapse girmesi lazım
"İstifa et" diyenlere Ali İhsan Yavuz'dan sert tepki: Manipülasyoncular kurgucular
Ali Koç şehitlerden dolayı konuşmasını iptal etti
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Rejim hedefleri vuruldu
Yeşim Meltem Şişli istifa etti! Ekrem İmamoğlu istifayı kabul etti
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Shaq Mckissic açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan İdlib şehitlerine başsağlığı
Genleri bilinenden yüzde 90 farklı virüs keşfedildi
Fatih Mert: Fenerbahçe maçında bir şeylere kurban olmak istemiyoruz
Sivas Barosu'ndan hakem Halis Özkahya hakkında suç duyurusu
65 yaş aylığı şubat ödemesi ne zaman kaç para ödenecek?
Yorumlar 4 yorum