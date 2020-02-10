Ali Koç şehitlerden dolayı konuşmasını iptal etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İdlib'te 5 şehit verdiğimiz terör saldırısı nedeniyle FB TV'de yapmayı planladığı programı iptal etti.

Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Alanyaspor maçından 1-1’lik berberlikle ayrılan ve aleyhlerine yapılan hakem hataları sonrası bugün kulüp televizyonunda canlı yayına katılacağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündem özel yayınını şehit haberi sonrası iptal etti.

''Programa az bir süre kala çok acı bir haber aldık''

Alanyaspor maçında yaşananlar infiale varacak şeyler yaşandı.'' diyen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı;

''Hakemlerin cüretkar kararlarını, TFF'ye bakış açımızı, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, TFF başkanının nasıl seçildiği, hakem atamalarının, dengelerin hakkında görüşlerimizi paylaşacaktık. Algı operasyonlarını, bunları kimlerin yaptığını paylaşacaktık. Taraftarlarımıza çağrımız olacaktı. Programa az bir süre kala çok acı bir haber aldık. İdlib'te 5 canımızı verdik, 5 askerimizin yaralı olduğunu öğrendik.

''Bu yüzden bugün bu programı yapmamaya karar verdik''

Camiamızı devletimizle nasıl karşı karşıya getirmeye çalıştıklarını anlatacaktık. Programa az bir süre kala Suriye'den çok acı bir haber aldık, 5 kahraman askerimizi şehit verdik, 5 askerimiz yaralı. Bugün gündem programını yapmama kararı aldık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin.

''Kimin kime hizmet ettiğini anlatacağız''

Önümüzdeki 1-2 gün içinde bu şekilde devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini, ön yargılı tavırları size bir bir anlatacağız.''





5 şehit 5 asker yaralı

İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.



