Shane Larkin: İsmimi değiştirmeyeceğim

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini açıkladı.

Geçen hafta yaptığı başvurunun ardından, ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığı da alan ve A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyme hakkını elde eden Shane Larkin, isim değişikliği konusunda açıklama yaptı.

''İsmimi kullanmaya devam edeceğim"

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'in oyuncusu Larkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm haberler yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.