HABER /  SPOR

Ümraniyespor’da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi

Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Ümraniyespor’da Ahmet Taşyürek dönemi bitti. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrasında Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Ümraniyespor sosyal medya hesabından Taşyürek’e teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın bugün içerisinde bulunduğu noktada, yönetim kurulumuz adına başkanımız Tarık Aksar ve hocamız Ahmet Taşyürek ile yapılan toplantı neticesinde yollarımızın ayrılması konusunda hem fikir kalınmış olup, değerli hocamız ve ekibinin sözleşmesi karşılıklı fesih edilmiştir. Ahmet Taşyürek kişiliği ile Türk futbol camiasının saygısını kazanmış, Ümraniyespor'a büyük başarılar katmış, kulüp tarihine ismini yazdırmış bir spor adamı olmuştur. Hocamıza bugüne kadar kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın 15 Temmuz darbesinde attığı twite bakın
Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ertelenebilir
Marmaray zammını kim yaptı TCDD mi İBB mi yaptı Bakanlıktan açıklama
İlker Başbuğ'un flash bellek iddialarına verdiği yanıt şaşırttı
FETÖ'nün hapiste çürütmek istediği İlker Başbuğ niye hedefte? Bomba iddia
Erdoğan siber güvenlik karargahında açıkladı: Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan imalı paylaşım: Oscar'ı VAR kazandı
Sevgililer Günü mesajları resimli kısa yeni 14 Şubat sözleri-2020
Tevfik Göksu'dan ulaşıma zam tepkisi
Cemre ne zaman düşer 2020 cemre nedir düşme sırası 2020
Orhan Şam kariyerini noktaladı
Sevgililer Günü hediye fikirleri kadına alınacak hediyeler neler?
Yorumlar