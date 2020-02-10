Erdoğan siber güvenlik karargahında açıkladı: Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı

"Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mühendislik çalışmaları sürüyor, 2022'de uzaya göndermeyi planlıyoruz." diyerek müjdeyi verdi.

Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde "Hedefimiz ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış yer bırakmamaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan "5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize büyük maliyeti var" diye konuştu.

"Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız." diyen Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bir düzene sokmamız şart"

-Kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerini bir düzene sokmamız şart. İlgili kurumlarımızdan çalışmaları süratle tamamlamalarını bekliyorum. Şu anda 1300 kurumumuzda yakalık 4 bin uzmanla siber güvenlik faaliyetleri yürütülüyor.

"Elektronik veriler sınırlar kadar önemli"

-Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerin güvenliği ve burada saklanan veriler de o kadar önemlidir. Artık teknolojiye hükmedenin her sisteme her unsura nüfuz ettiği bir döneme girdik.

5G teknolojisi

-Hedefimiz ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış yer bırakmamaktır. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. 5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize büyük maliyeti var.

'Modern köleler' vurgusu

-İnternetin sorunlu değil, sorumlu kullanımı giderek daha çok önemli hale gelmeye başladı. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden sadece biridir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız.

"Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı"

-Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz. İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor, 2022'de uzaya göndermeyi planlıyoruz.