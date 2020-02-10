CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın 15 Temmuz darbesinde attığı twite bakın

CHP'nin ABD temsilisi Yurter Özcan'ın 15 Temmuz gecesi attığı twit ortaya çıktı. İfşayı yapan da Yurter Özcan ile twitter üzerinden kavgaya tutuşan Nedim Şener oldu.

CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan ile gazeteci Nedim Şener arasında büyük bir kavga patlak verdi. Nedim Şener, Özcan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde attığı twiti orta yere koyarken, Yurter Özcan da ünlü gazeteciyi 'iktidar yalakası' olmakla itham etti.

Kavgayı başlatan Yurter Özcan'ın aşağıdaki twitleri oldu:

Korkak tavuk

Yurter Özcan'ın 'hapisten çıkmak için ailen kimleri aracı koydu' sözlerine Nedim Şener'den zehir zemberek bir karşılık geldi. Şener şunları yazdı:

-CHP üyesi olmanın Atatürk’ün fotoğrafının arkasına saklanma, şerefsizlik senin karekterin. Değilsen ailem tahliyem için kiminle görüştü açıkla. Yoksa ŞEREFSİZ olduğunu mahkemede de yüzüne söyleyeceğim, korkak tavuk

ABD'de FETÖ'cülerle ne halk yiyorsun

Bu sözlerden sonra ikili arasındaki atışma daha da şiddetlendi. Yurter Özcan da Nedim Şener'i 'iktidar yakalası' ilan etti. Nedim Şener ise Yurter Özcan'ın ABD'de FETÖ'cülerle ilişkisi olduğunu öne sürdü.

Yurter Özcan'ı vuran 15 Temmuz twiti

İkili arasındaki kavgada Nedim Şener arşivleri açınca Yurter Özcan'ın sesi kesildi. "ABD malı CHP’li" dediği Yurter Özcan'ın 15 Temmuz gecesi attığı twiti paylaşan Nedim Şener, "Senin ne mal olduğunu anlasınlar diye 15 Temmuz gecesi twitini buraya bırakayım' diye yazdı. İşte o twit:

TBMM Bombalanıyor. Vekiller sığınağa iniyor. Gariban halk sokaklarda olmamali. — Yurter ÖZCAN (@YurterOzcan) July 16, 2016

Kılıçdaroğlu yarın açıklayacak

Yurter Özcan 15 Temmuz twiti ortaya çıkınca bu konuda ses etmezken topu genel başkanına atıp 'Yarın FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacak' diye yazdı.