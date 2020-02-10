HABER /  GALATASARAY

Saracchi'den Galatasaray'a müjdeli haber

Galatasaray'da Marcelo Saracchi’nin MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam Kasımpaşa ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümde 8’e 4 pas ve destek oyunu oynandı. Ana bölümde ise 6’ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Falcao adaptasyon çalışmalarına başladı
Galatasaray’da sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kondisyon ekibi ile sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Saracchi’nin MR'ı temiz çıktı
Sarı-kırmızılılarda ayrıca dün Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 4’üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi’nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Uruguaylı oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirdikten sonra mücadele için tesislerde kampa girecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye Milli Ordusu Esad'a operasyon başlattı çatışmalar öncesi namaz
Salih Müslim'den Türkiye'ye bir iftira daha!
Mircea Lucescu Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Mersin'de panik Çin'den gelen öğrenci hastalandı özel odaya alındı
Yıldız Teknik Üniversitesi Prof'u Bedri Gencer'e derste öğrencilerinden büyük şok!
Abdülkadir Selvi: İlker Başbuğ FETÖ ile değil AK Parti ile mücadele etti
ÖNCEKİ HABERLER
14 Şubat hediye önerileri erkeğe Sevgililer Günü hediye fikirleri
Ali Koç basının karşısına çıkıyor
Büyükçekmece'de araç içerisinde infaz kurşun yağmuruna tuttu
Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı
Eski Adalet Bakanı Ergin’den İlker Başbuğ’a yanıt: Yasama çalışmaları kriminalize edilemez
2020 kandil günleri Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek
Yorumlar