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Suriye Milli Ordusu Esad'a operasyon başlattı çatışmalar öncesi namaz

TSK'nın askeri sevkiyatları hızlandırdığı bölgede, Suriye Milli Ordusu ile rejim güçleri arasında çatışmalar başladı. Çatışma öncesinde Suriye Milli Ordusu, cemaat şeklinde namaz kıldı.

Rusya'dan destek alan Esad rejimi, İdlib'de Türk askerlerine yönelik kalleş bir saldırı düzenledi. 7 askerimizin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi ve Esad'a yönelik operasyon sinyali verdi.

TSK'dan yoğun sevkiyat

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dev askeri konvoylarla bölgeye takviye yapmaya başladı.

Çatışmalar başladı

Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını tamamladı.TSK'dan destek alan Suriye Milli Ordusu, rejim güçleriyle çatışmaya başladı. Çatışma öncesinde Suriye Milli Ordusu, cemaat şeklinde namaz kıldı.

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