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Salih Müslim'den Türkiye'ye bir iftira daha!

Terör örgütü PYD'nin Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Müslim, Türkiye'ye yönelik yeni bir iftirada bulundu. Müslim, Türkiye'nin temel politikasının 'Kürtleri nasıl yok edebilirim' üzerine kurulu olduğu yalanını ortaya attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde hassasiyetle yürüttüğü operasyonlara karşı kara propaganda taktiğini kullanan terör örgütü PKK/PYD, bölgede sivillere zarar verildiği algısı oluşturmaya devam ediyor.

Terör örgütü PYD'nin Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Müslim, Türkiye'ye yönelik yeni bir iftirada bulunarak, Türkiye'nin temel politikasının 'Kürtleri nasıl yok edebilirim' üzerine kurulu olduğu yalanını ortaya attı.Terör örgütü PKK yanlısı Mezopotamya Ajansı’ndan Nazım Daştan’a konuşan Müslim, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda sivil halkın zarar gördüğünü öne sürdü.

Macron'a destek verdi

Türkiye’nin Misak-ı Milli zihniyetiyle hareket ettiğini söyleyen Müslim, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO ile ilgili sözlerine de destek verdi.Teröristbaşı Müslim, terör örgütünün en önemli destekçilerinden olan Fransa'ya ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a arka çıkarak, "NATO’ya gelince Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un NATO için söylediği tespit doğrudur. Evet, zamanı geçti NATO’nun. Siyasetini değiştirip, yeni amaç ve hedefleri önüne koymalı. Eski şeylerle bu birliktelik sürdürülemiyor." dedi.

NATO’nun değişmemesi için en çok uğraşan ve ona bağlı olan ülkenin Türkiye olduğunu öne süren Müslim, aynı mülakat içerisinde Türkiye'ye yönelik bir iftirada daha bulunarak, "50 yıldır NATO’nun silahları ile Kürtlerin savaşını yürütüyorlar." dedi.

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