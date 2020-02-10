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Mersin'de panik Çin'den gelen öğrenci hastalandı özel odaya alındı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'e Çin'den gelen E.K. (22) yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurunca 'koronovavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı.

Çin'de öğrenim gören E.K., önceki gün yüksel ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 30 Ocak'ta öğrenim gördüğü Çin'den geldiği öğrenilen E.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Viral enfeksiyon tanısı konuldu

Özel bir odaya alınan öğrenci için viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan E.K.'nin tetkik sonuçlarının Ankara'ya gönderildiği, kesin tanı için sonuçların beklendiği bildirildi.

Operasyon Merkezi: Ülkemizde 'koronavirüs' vakası tespit etmedik

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı oluşturulan Operasyon Merkezi'nin başında bulunan Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı Ali Göktepe, "Ülkemizde 2 bin 400 civarında analiz yapıldı. Bu analizlerin laboratuvar sonuçları mevsimsel  influenza. Ülkemizde henüz bir vaka tespit etmedik" dedi. 

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