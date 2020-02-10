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İngiltere'de koronavirüs paniği karantina hastaneleri belirlendi

Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye eden İngiltere'ye virüs bulaştı. 4 kişide koronavirüs çıkması üzerine İngiltere alarma geçti. Karantina bölgeleri ve hastaneleri oluşturuldu.

Son dakika haberlerine göre, Koronovirüs Avrupa'ya sıçradı. Virüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye ederek ülkeye getiren İngiltere'ye virüs bulaştı. İngiltere'de hükümet Wuhan coronavirüsü ile ilgili "halk sağlığına ciddi ve yakın tehdit" tanımlaması yaptı ve salgının yayılmasını durdurmak adına yeni önlemler açıkladı.

İngiltere hükümeti yeni tip coronavirüsü ile ilgili, "halk sağlığına ciddi ve yakın tehdit" tanımlaması yaptı. Bu yeni tanımlama hükümete virüsün daha fazla yayılmasını geciktirmek veya önlemek adına ek yetki veriyor.

Bir hastane ve bir park karantina bölgesi oldu

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Wuhan merkezli ölümcül coronavirüsü salgını ile ilgili Dışişleri Bakanlığı halkın virüsün bulaşmasından mümkün olduğunca korunmasını sağlayacak düzenlemeler yapmıştır. Bu yeni düzenleme ile İngiltere'de Merseyside şehrinde yer alan Arrowe Park hastanesi ve Milton Keynes şehrindeki Kents Hill Parkı karantina tesisi olarak kullanılacak" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de 4 vaka var

Dün yetkililerin yaptığı açıklamada İngiltere'de 4 vaka olduğu bildirilmişti. Bu açıklama, İngiltere'nin Wuhan'dan yaklaşık 200 vatandaşını tahliye ettikten sonra geldi.

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