Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

Premier Lig

Lider Liverpool'un maç oynamadığı Premier Lig'in 26. haftasına üç karşılaşmayla devam edildi.

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yönetimindeki Everton, sahasında Crystal Palace'ı 3-1, Sheffield United da Bournemouth'u 2-1 mağlup ederken, Brighton Hove Albion ile Watford 1-1 berabere kaldı.

Avrupa'yı etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Manchester City-West Ham United maçı ertelendi.

Haftayı maç yapmayan geçiren lider Liverpool 73 puanla zirvede yer alırken, "Kırmızılar"ı 51 puanlı Manchester City, 49 puanlı Leicester City ve 41 puanlı Chelsea takip ediyor.

La Liga

Liderliği Barcelona'dan alan Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü Osasuna deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Deplasmanda Real Betis'e konuk olan Barcelona, iki takımın da 10 kişi kaldığı mücadeleyi 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Getafe'nin sahasında Valencia'yı 3-0 yendiği haftada, Atletico Madrid de Granada'yı tek golle geçerek averajla dördüncü sıraya çıktı.

La Liga'nın 23. haftası sonunda puanını 52'ye çıkaran Real Madrid, liderliğini sürdürdü. Başkent ekibini, Barcelona 3, Getafe 10, Atletico Madrid ve Sevilla 13'er puan geriden takip etti.

Serie A

Lider Juventus, deplasmanda Hellas Verona'ya 2-1 yenildi ve bu sezon üçüncü kez sahadan puansız ayrıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan ve Milan'ın ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı Milano derbisini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 kazanmasını bilen Inter, averajla liderlik koltuğunu oturdu.

Parma'yı tek golle geçen Lazio da haftayı kayıpsız kapadı.

Serie A'nın 23. haftasını Inter ve Juventus, 54'er puanla zirvede tamamladı. Lazio 53 puanla üçüncü, Atalanta 42 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Bundesliga

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Bayern Münih sahasında Leipzig ile golsüz berabere kaldı.

Borussia Dortmund, Emre Can'ın gol attığı ve iki kez öne geçtiği mücadelede Bayer Leverkusen'e 4-3 mağlup olurken, zirve yarışı veren Borussia Mönchengladbach'in Köln ile oynayacağı maç olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Bundesliga'nın 21. haftası sonunda 43 puan toplayan Bayern Münih'i, 42 puanlı Leipzig, 39'ar puanlı Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach takip etti.

Ligue 1

Liderlik koltuğunda oturan PSG, evinde oynadığı Olympique Lyon mücadelesini 4-2 kazandı.

Olympique Marsilya, sahasında Toulouse'u 1-0 mağlup ederken, Rennes ile Brest golsüz berabere kaldı.

PSG, Ligue 1'in 24. haftasının ardından 61 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 49, Rennes 41 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.