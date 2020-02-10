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Arnavutköy'de zabıtaya kızan esnaf tüm simitleri satın aldı

Demirören Haber Ajansı

ARNAVUTKÖY'de simit satan bir kişinin arabasına el koymak isteyen zabıta memurlarına vatandaşlar engel oldu. Çevrede bulunan bir esnaf, bütün simitleri satın alarak zabıtaların arabaya ve simitlere el koymasının önüne geçti. 

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etmek istedi.

Zabıta ile vatandaşlar arasında gerilim

Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaşlar zabıta memurlarına tepki gösterdi. Vatandaşlar ile zabıta memurları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Çevrede bulunan bir esnaf, olay yerine gelerek 'alamazsınız' diye zabıtalara tepki gösterdi. El arabasını zabıtaların elinden alan esnaf, arabada bulunan tüm simitleri satın aldığını söyleyerek, simit satıcısına parasını verdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

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