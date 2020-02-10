Beşiktaş'ın yeni transfere Kevin-Prince Boateng, "Listedeki tek eksik Türkiye'ydi. Gaziantep FK maçından sonra kendi kendime 'daha önce gelebilirmişim' dedim"ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren ve bir gol atan Kevin-Prince Boateng, ilk izlenimi ve son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

"10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum''

"Harika bir başlangıç oldu" diyen, Boateng, "Daha iyisini hayal edemezdim. Maçı kazanmak en önemlisiydi. Gol atmak bir oyuncuyu her zaman mutlu eder. Ben bir takım oyuncusuyum. Hem gol attım, hem galip geldik" dedi. Ljajic'in yerine oyuna alınıp gol attığının hatırlatılması ve "Hangi bölgede oynamayı daha çok seviyorsun?" sorusuna ise Ganalı oyuncu, "10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Kariyerimin belirli dönemlerinde bunu söyledim. Milan haricinde başka takımlarda o pozisyonda oynamadım. Bugünün döneminde 10 numara pozisyonunda oynamak zor. Ancak en rahat hissettiğim en verimli olacağımı düşündüğüm yer 10 numara pozisyonu" yanıtını verdi.

"Burada 3 yıl boyunca kalmak isterim"

Beşiktaş'la sözleşmen 6 aylık mı, 1.5 yıllık mı' sorusu üzerine Boateng, "Bunu şu anda düşünmüyorum. Burada bulunduğum için mutluyum. Elimden geldiği kadar oynamak ve takıma katkı yapmak istiyorum. Sözleşme gibi konuları düşünürsem, vereceğim katkı az olur. Bir yere gitmek için hiçbir zaman geç kalmış olmazsınız. Maçtaki (Gaziantep FK) atmosferi gördüğümde kendi kendime 'Daha önce gelebilirmişim' dedim. Burada 3 yıl boyunca kalmak isterim. Son noktada eşime de bazı şeyleri sormam lazım" " ifadelerini kullandı.

"Birbirimizi tanıma aşamasındayız''

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Türk futbolunda fenomen olduğunun hatırlatılması ve daha önce maçlarını izledin mi?" sorusu için de 31 yaşındaki oyuncu, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Hoca yeni geldi. Ben yeni katıldım. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hem hoca hem de diğer insanlarla bu güven ilişkisini oluşturmak önemli. Hocanın oyunculuk döneminde kulüp için ne kadar önemli olduğunu, sembol olduğunu iyi biliyorum. Hocanın buradaki varlığı kulübü tekrar ayağa kaldırdı ve yukarı taşıdı" yorumunu yaptı.

''Listedeki tek eksik Türkiye'ydi''

Bugüne kadar 12 farklı takımda oynamasının hatırlatılması üzerine ise Jerome Boateng, "İlk olarak seyahat etmeyi seviyorum (gülüyor). Aslına bakarsanız böyle olmasını ister miydim orası biraz tartışmalı. Futbolcu olmak isteyen çocuklara sorsanız bir takımda oynamak istediğini ve efsane olmak istedini söyler. Farklı ülkelerde farklı takımlarda oynadım. Farklı kültürler tanıdım, diller öğrendim. Listedeki tek eksik Türkiye'ydi. O da tamamlanmış oldu" diye konuştu.

"Umarım, inşallah"

Almanya'daki arkadaşlarının maç sonrası kendisine mesaj attığı ve "Nihayet evini buldun" dediğini aktaran Boateng, "Burada kalıcı olacak mısın?" sorusuna da "Umarım, inşallah" yanıtını vermekle yetindi.

''Çok iyi bir atmosfer var''

Takımdaki atmosfer için de Boateng, "Doğrusunu söylemek gerekirse gelmeden önce söylenen "Takımın üzerinde çok baskı var. Takım iyi gitmiyor"du. Ancak buraya geldiğimde çok iyi bir atmosfer var. İşler kötü giderken birlikteliği takımdaşlığı sağlamak zordur. Buraya Sergen Hocanın gelmiş olması burada büyük heyecan yarattı. Atmosferde bunun da etkisi var. Harika karşılandım. Kendimi uzun zamandır buradaymışım gibi hissediyorum. Bu pozitif duyguları ilerisi için taşımak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İlk maçta gol attığını ve gol hedefinin sorulması için de Boateng, "Hedefim kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak. Çok sıkıcı bir yanıt ama futbolda bu böyledir" dedi.

"Beşiktaş sezon sonu şampiyon olursa konser verir misin?" sorusuna da Ganalı oyuncu, "Ligi kazanmak uzun bir yol. Kazanırsak o zaman görürüz. Önce cuma günü oynayacağımız maçı kazanalım" yanıtını vererek sözlerini tamamladı.