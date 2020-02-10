İsmet Özhan kimdir yaşı kaç son halini gören tanıyamadı

Bir dönemlerin en çok aranan ve kazanan mankeni olan İsmet Özhan, Nişantaşı'nda görüntülendi son halini görenler şok oldu. Peki Muazzez Ersoy ile bir dönem evlenen eski manken şimdi ne yapıyor? İsmet Özhan kimdir, yaşı kaç?

İsmet Özhan Nişantaşı'nda görüntülendi, gören gözlerine inanamadı. Muazzez Ersoy'un eski eşi olan İsmet Özhan bir dönemin en çok aranan ve adından söz ettiren mankeniydi. 62 yaşında olan İsmet Özhan 2001 yılında Muazzez Ersoy ile evlendi fakat birkaç ay sonra boşandılar. İsmet Özhan Danimarkalı Gelin filminde oynamıştı.

Görenlerin tanımakta zorluk çektiği oyuncu, kış aylarını Londra’da, yazları ise Datça’da geçirdiğini söyledi.

90’lı yılların sonunda Sayısal Loto kazandığı haberleriyle gündeme gelen İsmet Özhan, parasını nasıl kaybettiğini de anlattı...

“O zamanın parasıyla 1 milyon liraya yakın bir ikramiye kazandım. Ancak banka memuru gizliliği ihlal etmiş. Birden mafya tipli adamlardan tehdit telefonları almaya başladım."

"Para istiyorlardı. Bir keresinde de beni darp ettiler. Şikayetçi oldum. Beni tehdit edenlerin damacanayla su satan bir grup olduğunu öğrendim."

"Paramın yarısını borsada kaybettim. 2001 krizinden sonra da elimdeki para eridi gitti."

"Neyse ki Datça ve İstanbul’dan birer ev almıştım. Mankenlik ve oyunculuk kazancım da iyiydi, şimdi halim vaktim yerinde.”