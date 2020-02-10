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Hulusi Akar, Mustafa Varank ve MİT Başkanı Fidan'dan TÜBİTAK'a sürpriz ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, Sanayi-Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve MİT Başkanı Hakan Fidan, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) ziyaret etti. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sürpriz ziyarette buluna heyete brifing verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, TÜBİTAK’ın çeşitli alanlarda hazırladığı projeler ve ARGE çalışmaları incelendi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, heyete brifing verdi.

Milli lazer sistemini incelediler

Bakanlar ve Fidan, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nin (BİLGEM) geliştirdiği milli lazer sistemi ve Türkiye’nin ilk Lazer Test Tüneli’nde incelemelerde bulundu.

Milli mobil lazer savunma sistemi ARMOL test edildi, 500 metre uzaklıktaki hareketli çelik hedef başarıyla imha edildi.

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