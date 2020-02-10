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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 çocuk esprisi güldürdü

İstanbul'da katıldığı nikah töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Yeşildağ'ın kızı Kübra Yeşildağ'ın kızının nikahında şahitlik yaptı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra birçok siyasi isim katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikahın ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 çocuk istedi.

4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim

Erdoğan, şunları söyledi: "En kötü günleri inşallah bugün gibi olsun. Evlilik uzun bir yolculuk, iyi günler var kötü günler var. Malum mutluluklar paylaşınca çoğalır. Tabii sıkıntılar da sabrettikçe mutluluğa dönüşür. Ve her yerde her zaman nasihatımız belli. Gençlerimize şunu söylüyoruz; 1 olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim..."

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