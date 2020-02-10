DEAŞ'lı teröristler Esad saflarına katılıyor! İranlı eski diplomattan şok eden sözler

10 yıla yakın süredir iç savaş kaosunun devam ettiği Suriye'de gün geçmiyor ki dengeleri değiştirmeye yönelik yeni bir hamle ortaya çıkmasın... İranlı eski diplomat Emir Musevi, bazı DAEŞ'li teröristlerin Esed rejimine katıldığını itiraf etti. DAEŞ'liler Deyrizor operasyonunda yer almış.

Son olarak ateşkes anlaşmasını hiçe sayıp İdlib'te askerimize yönelik kalleş bir saldırı düzenleyerek Türkiye'yi karşısına alan Esad'ın çaresizlikten başvurmadığı yol yok. İranlı eski diplomat Emir Musevi DEAŞ'lı teröristler Esad saflarına katıldığını açıkladı. Musevi, DAEŞ'lilerin Deyrizor operasyonunda yer aldığını da ekledi.

ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı general Kasım Süleymani'yle ilgili bilinmeyenleri Lübnan'ın el-Meyadin televizyonuna anlattı.

Musevi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Devrim Muhafızları Ordusu ile bölgede İran adına savaşan güçlere, DAEŞ militanı dahi olsalar kendilerine karşı savaşan güçleri öldürmemelerini; bunun yerine esir alarak "ıslah etmelerini" tavsiye ettiğini aktardı.

"DEAŞ'lı teröristler Esed rejimi saflarına katıldılar"

Bu tavsiyenin, Suriye'deki bazı DAEŞ'li teröristlerin rejim saflarına katılmalarına vesile olduğunu anlatan Musevi, şunları kaydetti:

"Suriyeli gençlerden oluşan bazı DAEŞ'li esirler, hatalarını anlayınca günahlarına kefaret olması için Suriye ordusunun saflarında Deyrizor'un kurtarılmasında yer aldı. Hata yaptıklarını anladıkları için bu noktaya geldiler. (Suriye rejimi) bu güçlerden Suriye topraklarını kurtarmak için istifade etti ve (DAEŞ'li esirler) diğer tekfirci güçleri yendi."

Kasım Süleymani Suudi Arabistan hakkında ılımlıydı

Süleymani'nin, İran'ın bölgesel konularda sık sık karşı karşıya geldiği Suudi Arabistan hakkında ılımlı görüşlere sahip olduğunu belirten Musevi, "O, her zaman Suudilere yardımcı olmamız gerektiğini söylerdi. Çünkü Suudilerin hem kendilerine hem de bölgeye zarara neden olan tehlikeli yanılsamalara sahip olduğunu anlatırdı. (Süleymani) Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Bahreyn'den gelen güvenlik yetkilileriyle iletişim kurmayı ve onların görüşlerini dinlemeyi severdi" dedi.

Öte yandan Musevi, Kasım Süleymani'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı olduğu dönem içerisinde Latin Amerika ve iki Avrupa ülkesine önemli ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade etti.