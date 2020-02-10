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Ardahan'da dondurucu soğuk etkili oluyor

Dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'da, okula giden öğrenciler ile vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu.

Ardahan'da soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışının yanı sıra tipi ve buzlanma da etkisini gösteriyor.

Kar ve tipi yüzünden Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof karayolları başta olmak üzere, şehrin yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Eksi 25 derece

Eksi 25 dereceyi gören kentte, sabah saatlerinde iş ve okul için evlerinde çıkan vatandaşların soğuktan kaş ve kirpikleri de buz tuttu.

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