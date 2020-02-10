16 ilde FETÖ operasyonu 14 muvazzaf asker 24 gözaltı

BALIKESİR merkezli 16 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Polis ekipleri 14'ü muvazzaf asker 24 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı baskınlar yaptı.

Balıkesir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında 14'ü muvazzaf asker 24 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bolu, Kocaeli, Ankara, Hatay, Iğdır, Bursa, Aydın, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Ardahan, Giresun ve Afyonkarahisar'da şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonun 40 adresi kapsadığı, muvazzaf askerler dışındaki şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 2'sinin kapatılan askeri okulların öğrencileri olduğu, 2'sinin Sağlık Bakanlığına geçiş yaptığı, birinin ordudan emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı öğrenildi.