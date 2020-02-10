Dorock XL'deki tokat için istenen ceza belli oldu!

Dorock XL'de çalışanlarına ayağa kalkmadığı gerekçesiyle tokat atan eğlence merkezinin mülk sahibi Şahin Şeker'in 14 yıl hapis cezası istendi.

İstanbul Beşiktaş'ta 4'ü eğlence merkezi çalışanı toplam 5 kişiye 10 Nisan 2019 akşamı attığı tokat görüntüleri ile gündeme gelen Şahin Şeker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Olay sonrası kapatılan mekânı oğlu D. Şeker ile M.A.'nın ortak işlettiğini söyleyen Şeker, "Bir anda öfkelendim. Gaye Akıl'ın yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye'ye vurduğum anları hatırlamıyorum" diye konuştu.

3 yıldan 14 yıla kadar hapis

Hürriyet gazetesinin haberine göre iddianamede, Dorock XL adlı eğlence merkezinin mülk sahibi Şeker hakkında 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıldan 14 yıla hapis istendi. Olaydan 50 gün sonra gözaltına alınan Şeker, savcılık ifadesinde, tansiyon ve şe ker hastası olduğunu belirterek tokat atma anlarının bazılarını hatırlamadığını söyledi.

“Beni görünce neden ayağa kalkmadınız"

Olay sonrası kapatılan mekânı oğlu D. Şeker ile M.A.'nın ortak işlettiğini ifade eden Şeker, "Bir anda öfkelendim. Gaye Akıl'ın yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye'ye vurduğum anları hatırlamıyorum" dedi. Akıl ise Şeker'in “Beni görünce neden ayağa kalkmadınız" diyerek kendisini tokatladığını iddia etmişti.