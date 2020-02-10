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TÜBİTAK çeşitli birimlere personel alacak!

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 personel alımı gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere 6 teknisyen alınacak.

Alım için başvurular 2 Mart'a kadar yapılacak.

Ayrıca, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 5 koruma istihdam edilecek. Bu ilan için son başvuru tarihi ise 14 Şubat olarak belirlendi.

Detaylı bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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