Galatasaray'da Saracchi şoku!

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da maçın başında sakatlık şoku yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi, 11'de başladığı karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen Uruguaylı sol kanat oyuncusu, 4. dakikada yerini Martin Linnes'e bıraktı. Marcelo Saracchi, ligde bir hafta aradan sonra formasına kavuşmuştu. Saracchi, ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyememişti.

''Biz de çıkarmakla doğru yaptık''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Marcelo Saracchi'nin durumuyla ilgili soru üzerine, "Isınmada en az 10 tane depar attı. O bölümde ilk deparda hissetmiş. Bence de çıkmakla doğru yapmış. Biz de çıkarmakla doğru yaptık. Daha zor bir duruma düşebilirdi. Belki uzun sürmeyecek ama dikkatli de olmak zorundayız. İnşallah çabuk toparlarız" değerlendirmesinde bulundu.