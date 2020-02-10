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Kenan Sofuoğlu teklif etti ancak Erdoğan kabul etmedi

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonası’na misafir yarışçı olarak katılmak istediğini iletti ancak Erdoğan kabul etmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz perşembe günü AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri ile istişare toplantısı düzenledi. Türkiye gazetesinin haberine göre: Toplantıda, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonası’na misafir yarışçı olarak katılmak istediğini iletti.

5 kez dünya şampiyonu oldun sen bize lazımsın

Ancak, Erdoğan bu isteği “5 kez dünya şampiyonu oldun, sen bize lazımsın” diyerek reddetti. Sofuoğlu, Erdoğan’a motor sporlarında en büyük sıkıntının tesisler ile alakalı olduğunu, Türkiye’de en az 5 tesis kurulması gerektiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Sen çok sakatlandın, yaralandın. İnsanlar da bu tesislerde kaza yapar ve yaralanırsa" diyerek endişesini dile getirdi.

Erdoğan’ın bu endişesi üzerine Sofuoğlu’nun, tesislerde hayat kaybının binde bir olduğunu söyleyerek, “Siz bana bir görev verdiniz. Görev sürem dolmadan, ülkemize hizmet anlamında faydalı işler yapmak istiyorum. Bu anlamda desteğinize ihtiyacım var” dediği, Erdoğan’ın da bu teklife olumlu baktığı öğrenildi.

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