Elazığ'daki vicdansızlığa Jandarma el koydu

Elazığ'da deprem sonrası yükselen ev fiyatlarına bir de nakliye firmalarının yaptığı fahiş zamlar eklendi. Ağır hasarlı evleri için nakliye firmalarıyla anlaşamayan depremzedelerin imdadına jandarma yetişti.

ELAZIĞ'daki depremzeleri bu kez de fırsatçılar vurdu. Ağır hasarlı konutlar nedeniyle kentteki kiralık ev fiyatlarında artış yaşanırken depremzedelere bir darbe de bu kez nakliye firmalarından geldi.

Depremle birlikte nakliye fiyatlarında üç kat arttı. Depremzedelerin bu durumunu fırsata çevirmek isteyen nakliye firmaları fiyatlarında artışa giderken imdada jandarma yetişti.

Unimog araçlar Elazığ'a gönderildi

Jandarma ekipleri eşyasını taşımak için araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin nakliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla filosundaki "Unimog" tipi araçları Elazığ'a gönderdi.

Araçlar, taşınma işlemlerine ağır hasarlı binaların daha çok olduğu Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde kullanılmaya başlandı.

Başvurular Afet Koordinasyon merkezlerine

Valilikten yapılan açıklamada, evleri ağır hasarlı ihtiyaç sahiplerinin ev eşyalarını taşımaları için jandarmanın araç temin ettiği belirtilerek, "Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde depo temin edilebilecektir. Bu kapsamda müracaatlarınızı mahallelerde bulunan 27 Afet Koordinasyon noktasına yapabilirsiniz." denildi.