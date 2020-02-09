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Erdoğan'dan Markar Esayan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti İstanbul milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan’ı evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti İstanbul milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan’ı evinde ziyaret etti.

Ziyaret, AK Parti'nin resmi twitter adresinden duyurularak ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Bir süredir tedavi gören Esayan'ın midesi alınmış ve tedavisine evinde devam ediliyordu. 

Ayrıca Esayan’ın ameliyatı ve öncesindeki kür tedavisinin başarılı olduğu da aktarılırken hastalığın temizlendiği de iddia edildi.

Esayan'ın rahatsızlığıyla ilgili bir çok kullanıcı sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı paylaştı...

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