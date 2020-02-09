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Anadolu Efes deplasmanda rahat kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-67 yendi.

Anadolu Efes, hücumda etkili performans sergileyen Peters'ın 15 sayı ürettiği ilk çeyreği 26-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda Deniz Kılıçlı'nın üst üste attığı basketlerle başlayan ev sahibi takım, 16. dakikada 33-33'lük beraberliği yakaladı. Anadolu Efes, top kayıpları artan rakibi karşısında sayı bulmakta zorlanmadı ve soyunma odasına 43-35 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreğe art arda üç sayılık isabetler bularak 16-0'lık seriyle giriş yapan Anadolu Efes, aradaki farkı açarak final periyoduna 68-42 önde girdi.

Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, mücadeleden 25 sayı farkla 92-67 galip ayrıldı.

Konuk ekipte Peters, 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da Upshaw, 13 sayıyla en skorer isim oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, 17. galibiyetini elde etti. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 16. yenilgisini yaşadı.

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